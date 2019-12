A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve no último domingo um homem de 38 anos por maus tratos animais, no Montijo. O homem terá matado, esfolado e esquartejado o cão da ex-companheira.Num comunicado enviado às redações, a PSP esclarece que a esquadra local foi chamada à casa da ex-companheira do indivíduo, onde "os polícias encontraram um cenário macabro".Segundo o mesmo comunicado, o homem terá sido motivado pelo fim da relação amorosa que levava com a dona do animal, tendo sido detido no local. "Presente à autoridade judiciária, foi-lhe imposta a medida de coação de termo de identidade e residência, aguardando o desenvolvimento do processo criminal em liberdade", pode ler-se nesse mesmo comunicado.O homem era já suspeito de ter incidido em outros crimes contra a ex-companheira, a quem a PSP está agora a averiguar a situação de risco e possível necessidade de "medidas de segurança adicionais".