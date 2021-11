Homem detido por deitar seis gatos ao lixo

As mais lidas

Um homem de 56 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública esta segunda-feira, 1 de novembro, em Ovar, por suspeita de prática do crime de maus-tratos a animais de companhia.

Em comunicado, a PSP refere que o homem envolveu seis gatos recém-nascidos num saco de plástico e colocou-os dentro de um caixote do lixo. Uma mulher que ouviu o miar dos gatos dirigiu-se ao local surpreendendo o homem no momento em que este se desfazia dos animais, ligando de imediato para a polícia.





Já no local, a PSP procedeu à detenção do suspeito que foi notificado para comparecer no Tribunal de Ovar, nesta manhã de terça-feira, 2 de novembro.

Os seis gatos ficaram à guarda da mulher que já terá sido contactada pela veterinária municipal de Ovar.



Em Portugal, a lei 69/2014 estabelece que "quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos físicos a um animal de companhia é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias".