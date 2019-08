A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 47 anos por alegados crimes de abuso sexual de uma jovem de 15 anos no Marco de Canaveses, distrito do Porto, e por importunação sexual, anunciou hoje aquela força policial.Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, refere que a detenção ocorreu na sequência da denúncia que a jovem de 15 anos fez, tomando conhecimento "de que o suspeito, pelo menos por três vezes e ao longo de três anos, praticou aqueles atos sexuais de relevo"."No decurso das diligências de investigação, apurou-se ainda que se trata de um indivíduo que, por diversas vezes, praticou atos exibicionistas em público ou perante vítimas determinadas, as quais, sendo maiores de idade, decidiram, porém, não apresentar queixa", acrescenta.A PJ afirma ainda que os abusos sexuais "aconteciam em locais perto da residência da menor, bem como em locais públicos da localidade onde reside" o suspeito, na zona do Marco de Canaveses.O homem vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.