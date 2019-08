A água do mar está gelada - mas vai melhorar

Nas regiões mais a sul do país, em especial na costa ocidental, a água do mar esteve mais fria do que no norte do país no arranque da segunda quinzena de agosto. O culpado foi o vento norte que soprou com mais intensidade a sul do cabo Carvoeiro, levando as camadas de água mais profundas, e mais frias, a subir - trata-se de um fenómeno chamado afloramento costeiro – ou up-welling, explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, a 17 de agosto, a praia de Carcavelos em Lisboa tinha uma temperatura da água do mar entre 15 e 16 graus Celsius. Já no Algarve, onde por norma a temperatura é mais elevada, não passou dos 17 graus. Em Albufeira, as temperaturas rondaram os 16 e 17 graus; em Armação de Pera e na praia do Vau, em Portimão, a temperatura rondou os 16 graus; já a água da praia da Luz chegou apenas aos 15 graus. Nestes concelhos, como o vento sopra de norte/noroeste, a diminuição da temperatura foi mais acentuada.



O contrário aconteceu no norte do País, onde as temperaturas da água do mar foram mais elevadas que o normal. Em Viana do Castelo a temperatura da água chegou aos 17 graus e em Esposende, um pouco mais a sul, atingiu os 18 graus. Apúlia, um concelho do distrito de Braga, teve as temperaturas mais elevadas, chegando aos 19 graus na água do mar.

As observações da temperatura das águas do mar são obtidas através da rede de boias do Instituto Hidrográfico, pois o IPMA não tem boias para monitorização da temperatura da água do mar à superfície. As previsões para os próximos dias indicam que o vento vai diminuir e a temperatura vai aumentar, pelo que as praias mais a sul passem a ter uma temperatura da água mais agradável. No sábado, a água da costa ao largo de Faro terá uma temperatura de 20ºC à superfície.