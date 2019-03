No total foram apreendidas 1.238 doses de haxixe, além de dez euros em dinheiro, um telemóvel e uma faca utilizada para o corte do produto estupefaciente.

A GNR de Oliveira do Bairro deteve um homem de 27 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes, que tinha na sua posse mais de 1.200 doses de haxixe, informou hoje aquela força policial.



Segundo um comunicado da GNR, o indivíduo foi detido na quinta-feira, no âmbito de uma fiscalização rodoviária.



"Os militares abordaram uma viatura com dois ocupantes que, perante a sua postura nervosa, levantaram suspeitas. Confrontado com esse facto, o indivíduo assumiu ter na sua posse produto estupefaciente", refere a mesma nota.



No total foram apreendidas 1.238 doses de haxixe, além de dez euros em dinheiro, um telemóvel e uma faca utilizada para o corte do produto estupefaciente.



O detido, que segundo a GNR está referenciado pelo mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, tendo ficado sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.