Homem de 71 anos detido em Penafiel por violência doméstica

Um homem de 71 anos foi detido pela GNR por violência doméstica , no concelho de Penafiel, tendo ficado com pulseira eletrónica e proibido de se aproximar da vitima.Segundo comunicado da GNR , a detenção foi feita na quinta-feira, no âmbito de uma investigação relacionada com violência doméstica, tendo os militares apurado que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a sua mulher, de 70 anos.As autoridades realizaram um mandado de detenção e uma busca domiciliária, tendo sido apreendida uma arma de fogo.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sexta-feira, no Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos e de aproximação da vítima, controlada por pulseira eletrónica, proibição de uso e posse de arma e obrigação de tratar o problema de alcoolismo.A investigação foi realizada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel da GNR.