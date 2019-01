Alerta foi dado às 07h00 desta manhã de quinta-feira, na Ajuda. Vítima foi hospitalizada.

Um homem de 30 anos foi baleado com um tiro de caçadeira e esfaqueado dentro de casa, na Rua Fonseca de Benevides, na Ajuda, Lisboa, ao início da manhã desta quinta-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando da PSP, no local estiveram a equipa do INEM, assim como a PSP.



O homem foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier às 07h35, com ferimentos na zona lombar, braços e pernas.



As causas deste crime ainda estão por apurar, mas a PSP confirmou que o autor do crime está em fuga.





À CMTV, um dos moradores avançou que não se apercebeu da situação mas que aquela é uma zona propícia a este tipo de conflito, de "ajuste de contas".