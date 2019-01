Arnold Schwartzman, designer gráfico e documentarista, decidiu fotografar os 13 maiores, mais ousados e belos edifícios art déco, um estilo arquitectónico que conheceu o seu apogeu na Europa dos anos 20. Entre as suas seleções, encontramos o lisboeta Cinema Éden, segundo adianta o The Guardian.A seleção de Schwartzman encontra-se no livro Art Deco City: The World's Most Beautiful Buildings, publicado pela Palazzo.Classificado como Imóvel de Interesse Público, o Cinema Eden começou como um projeto do Cassiano Branco e foi terminado por Carlos Dias. Foi inaugurado em 1937, com os seus bares, espaços comerciais no piso térreo e uma enorme sala de espetáculos.