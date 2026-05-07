Hantavírus: Ministra reafirma que risco de transmissão é muito baixo em Portugal

Ana Paula Martins garantiu que as autoridades estão a acompanhar a evolução do surto hora a hora.

A ministra da Saúde reafirmou esta quinta-feira que o risco de transmissão do hantavírus é muito baixo para os residentes em Portugal, garantindo que as autoridades estão a acompanhar a evolução do surto hora a hora.



A ministra da Saúde, Ana Paula Martins durante uma conferência de imprensa ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Estamos a receber informação hora a hora, mas neste momento a Direção-Geral da Saúde (DGS) avalia o risco para residentes em Portugal como muito baixo, não se esperando qualquer transmissão generalizada", afirmou Ana Paula Martins, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Segundo a ministra, Portugal está a acompanhar a situação do surto do navio de cruzeiro, que já provocou três mortes, através da DGS, que é a autoridade de saúde nacional, mas também das autoridades internacionais sanitárias.

A governante recordou que a Organização Mundial da Saúde e o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) referem que o risco para a população em geral de "disseminação do surto do navio cruzeiro Hondius é muito baixo".

"Todas as autoridades de saúde estão em contacto e isso é permanente", assegurou a ministra.

Na quarta-feira, o ECDC admitiu como hipótese que alguns passageiros tenham sido expostos à estirpe Andes do vírus na Argentina antes de embarcar e podem ter transmitido o vírus para outros passageiros já a bordo do navio de cruzeiro.

O MV Hondius deixou as imediações do porto da Praia, Cabo Verde, na quarta-feira, prevendo-se que chegue às ilhas Canárias dentro de dois dias e que as pessoas a bordo sejam retiradas e repatriadas ao abrigo do mecanismo europeu de proteção civil, de acordo com o Governo de Espanha.

O navio fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e as ilhas Canárias, durante todo o mês de abril, com paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.