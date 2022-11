'Há vergonha de falar de dinheiro em Portugal'

"Ganhar, Poupar, Investir" é o novo livro do portal Doutor Finanças. À SÁBADO, a autora Sara Antunes explica-nos as principais regras de uma boa vida financeira.

O portal Doutor Finanças é conhecido por guiar milhares de portugueses na sua vida financeira, seja créditos de habitação ou impostos. Desta vez, os 180 especialistas do portal juntaram-se num livro: Ganhar, Poupar, Investir. Em entrevista à SÁBADO, a autora Sara Antunes, diretora de comunicação do Doutor Finanças responsável por juntar as ideias numa só obra, explica as principais regras de uma boa vida financeira e tudo o que pode aprender neste livro.