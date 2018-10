O condutor do camião foi encaminhado para a divisão de trânsito da PSP onde está a ser questionado para averiguar as causas do acidente.

O homem que conduziu um camião em contramão na Segunda Circular, na manhã desta segunda-feira, foi encaminhado pelas autoridades para a divisão de trânsito da PSP, onde está a ser questionado para averiguar as causas do acidente. De acordo com o chefe Madaíl dos Santos, em declarações à imprensa, "há suspeitas de crime".



"Um elemento da divisão de trânsito da PSP que circulava à civil imobilizou esta viatura pesada. Felizmente não foi abalroado e conseguiu imobilizar a viatura, senão continuaria a circular na Segunda Circular e a provocar mais acidentes", revelou o chefe da Divisão de Trânsito, Madaíl dos Santos.



O acidente ocorreu após um camião entrar em contramão na Segunda Circular no sentido Benfica-Aeroporto. O veículo andou alguns metros até que se despistou e o contentor acabou por cair para a outra via, no sentido Aeroporto-Benfica, perto do terminal 2 do aeroporto. "O camião capotou e a carga, um contentor, caiu no sentido contrário. Para já não se sabem mais pormenores encontrando-se os meios de socorro no local", disse a PSP.



Há pelo menos três feridos, um deles grave, apurou o mesmo jornal. No local estão elementos dos bombeiros, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



Esta manhã, a Segunda Circular, em Lisboa, foi cortada ao trânsito em ambos os sentidos devido a um acidente que envolveu um camião e várias viaturas e que provocou vários feridos, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros. A circulação na Segunda Circular foi entretanto reaberta no sentido Benfica/Aeroporto, mas permanece cortada no sentido contrário.