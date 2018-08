O Parque Nacional Peneda-Gerês está cheio de locais paradisíacos mas, com eles, estão incluídos riscos. Durante a tarde desta segunda-feira, uma mulher ficou ferida com gravidade após cair numa cascata na Portela do Homem, perto da fronteira Espanha –Portugal, no município de Terras de Bouro, distrito de Braga.

"O resgate foi realizado por elementos do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) que estão de patrulha no local", adiantou uma fonte das autoridades à TVI24.

Este não é um caso único. No último sábado de Julho registaram-se dois outros acidentes em cascatas no Gerês. Uma mulher de 38 anos morreu afogada após cair na Cascata do Arado e, pouco depois, também uma rapariga de 22 anos caiu de uma altura de 10 metros na Cascata do Tahiti, sofrendo um traumatismo crânio-encefálico. E a maioria dos casos resulta da "negligência" das vítimas.

Os difíceis acessos dificultam as operações de salvamento e mesmo o GIPS, com equipamento próprio para os incidentes, fala de "situações complexas". Outra das questões é a sinalética para evitar estes episódios.

O projecto de geo-referenciação de trilhos e abrigos na Serra do Gerês, que começou no ano passado a ser desenvolvido pelos municípios de Arcos de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca e Terras de Bouro, já está a ser implementado no terreno, com o propósito de melhorar a orientação de turistas e visitantes, mas também de auxiliar a protecção civil na evacuação e socorro às vítimas.

Em Terras de Bouro, onde ocorreu o acidente desta tarde, à sinalização vai acrescer um trabalho de requalificação dos acessos aos principais pontos turísticos, para garantir mais segurança.

Os acidentes são cada vez menos mas continuam a acontecer. O comandante dos GIPS de Braga, capitão Manuel Moreira, refere ao Público que a maioria dos casos resulta da "negligência" das vítimas.

Nos últimos cinco anos, houve "mais de meia centena de situações de busca e de resgate", com "132 vítimas envolvidas" (à data de 25 de Agosto de 2017) e "uma vítima mortal todos os anos", à excepção de 2017. E, de acordo com dados da GNR, a maioria das operações ocorre precisamente durante o Verão, nos meses de Julho e Agosto.