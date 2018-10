Camionista em contramão foi travado por um polícia que estava à civil e vestiu o colete ao sair do seu carro. Subiu à cabine do veículo pesado e tirou a chave da ignição. Não há suspeita de terrorismo.

Esta manhã, um condutor de um camião entrou em contramão na Segunda Circular, em Lisboa, tendo percorrido três quilómetros. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e nove viaturas, incluindo o camião, ficaram danificadas.



O condutor do camião foi travado por um agente da Divisão de Trânsito da PSP que se encaminhava para o emprego e ainda estava "à civil", dentro do seu carro. Bruno Carvalho, que é agente há 18 anos, aproveitou a paragem do camião – depois do embate em várias outras viaturas – e saiu da sua viatura, que colocou à frente do veículo pesado. "O nosso elemento saiu do carro, vestiu o colete que o identificava como elemento policial" e subiu à cabine do veículo, retirando a chave da ignição. "O indivíduo [condutor] não ofereceu resistência", detalhou um responsável da PSP em conferência de imprensa.



Quando a polícia chegou ao local, o condutor do camião tinha sido imobilizado e detido. Tem 42 anos de idade e foi preso cerca das 7h20. Está indiciado pelo crime de condução perigosa.



Condutor não teve motivações terroristas

"Da análise preliminar não se conclui que o detido tenha praticado os actos com motivos terroristas ou extremistas. Vai ser presente ao Ministério Público para eventual comparência a primeiro interrogatório judicial", afirmou a PSP.



O condutor será investigado para "aferir a prática de outros crimes", como "crimes de ofensa contra a integridade física e contra o património". Além das viaturas danificadas, também se registam danos em material da via circulante provocados pelos vários embates ocorridos.



Ainda não se sabem as causas do sucedido.



Detido não tinha vestígios de álcool nem drogas no sangue

O condutor foi sujeito a testes de álcool e de drogas no sangue. Os testes preliminares indicam que não tinha consumido substâncias ilícitas nem que estava alcoolizado.



"O condutor detido não se lembrava do trajecto que efectuou, mas tinha um discurso coerente", informaram as autoridades em conferência de imprensa.



Segundo as autoridades, o condutor terá começado o incidente junto do separador da Avenida Santos e Castro: passou para o sentido oposto na rotunda da Alta de Lisboa e entrou em contramão na Segunda Circular.



Empresa em que trabalha motorista lamenta o incidente

Em comunicado, a Renascimento afirma que o motorista em causa trabalha na empresa há 12 anos e que não tem "qualquer incidente registado", sendo que tem também os exames médicos em dia e o "registo criminal limpo". "O mesmo colaborador dispõe de toda a formação requerida para o exercício da sua função, tendo participado, ainda este ano, numa formação 'Eco-condução para pesados'", revelou ainda a empresa. A Renascimento está "a colaborar com as autoridades de forma a compreender a razão do sucedido."