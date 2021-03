Convenção: Um guia para a discussão entre bloquistas

Os "erros crassos" na relação com o PS, o falhanço nas presidenciais, as autárquicas, o "ecossocialismo" e a desobediência a Bruxelas, mas também o "carreirismo" e a "falta de democracia" dentro do partido. Vai tudo a discussão na Convenção do BE em maio.

Para perceber a Convenção do BE é preciso ter numa mão o mapa das tendências em que se divide o partido e na outra um glossário. Nos textos das moções que vão a debate há bloquistas que são "metralhas", há "um ou outro trotskista invertebrado" e referências ao ideólogo russo Dimitrov. Mas há também quem aponte o dedo à "obsessão por cargos, lugares e empregos" que existe no partido e a identifique com a "institucionalização" do BE feita pela direção.

A discussão promete ser animada, mas não há nada que faça antever qualquer alteração na direção do Bloco. A Moção A – onde está a direção de Catarina Martins – deverá representar no mínimo dois terços dos delegados, pelo que quem vai a jogo sabe que não está a disputar a liderança às duas tendências que desde a IX Convenção, em 2014, dirigem o rumo do partido: a Rede Anti-Capitalista, onde há nomes como Francisco Louçã e Marisa Matias, e a Esquerda Alternativa, onde estão Pedro Filipe Soares e Joana Mortágua, por exemplo.

Os ataques às tendências são vários: são acusadas de "recrutar" quem entra no BE, de distribuir lugares entre si e de tomarem "decisões de cúpula" afastando as bases do processo de decisão política. "A Rede Anticapitalista, que tem quadros mais qualificados e carismáticos, define a tática e a estratégia, enquanto a Esquerda Alternativa concorda com tudo, desde que receba a sua metade na distribuição de cargos e funções. Acrescendo a isto, a Esquerda Alternativa encara o Bloco como uma frente de massas, como um instrumento ao seu serviço, mimetizando o velho modelo de Dimitrov. Ou seja, esta tendência funciona como um partido dentro do partido", lê-se no texto de uma das moções a debate, a C.