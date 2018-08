Guterres sublinha “profundo empenhamento cívico” de Rui Alarcão

O ex-reitor da Universidade de Coimbra morreu esta madrugada, aos 88 anos, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde se encontrava internado.



Nascido em 1930, o professor universitário de Direito foi reitor da Universidade de Coimbra entre os anos de 1982 e 1998, para além de membro da Comissão Constitucional e membro do Conselho de Estado.



O corpo do ex-reitor da Universidade de Coimbra estará em câmara ardente a partir das 10:00 de segunda-feira na Capela da Universidade de Coimbra, avançou a empresa encarregada do funeral.



Segundo a mesma fonte, as exéquias fúnebres terão início pelas 16:00 na Capela da Universidade, sendo depois o corpo encaminhado para o cemitério de Cernache (Coimbra).



Entretanto, o reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, também já expressou o seu pesar pela morte do seu antecessor. Em comunicado oficial, destaca a importância de Alarcão no estabilizar da "Universidade durante o seu longo mandato de 1982 até 1998, guiando-a durante um período de grande expansão do número de estudantes, professores e cursos".

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, expressou hoje "profunda tristeza" pela morte do antigo reitor da Universidade de Coimbra Rui Alarcão, sublinhando o seu "profundo empenhamento cívico, sempre generoso e desinteressado"."Portugal tem uma grande dívida de gratidão não só pelo seu distintíssimo trabalho como professor e reitor, mas também pelo seu profundo empenhamento cívico sempre generoso e desinteressado", lê-se em nota pessoal enviada à Lusa por parte do antigo primeiro-ministro e ex-líder do PS.António Guterres declarou ainda o seu "maior orgulho" por ter estado ao lado de Alarcão "em diversos projetos, sempre com o mesmo objetivo de servir o país", manifestando à família do catedrático de Direito e à Universidade de Coimbra "sinceras condolências".