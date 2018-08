Todas as crianças portuguesas entre os seis e os 10 anos deveriam estar a frequentar o 1.º ciclo de escolaridade. No entanto, segundo noticia o jornal Público, em 2016/2017 – último ano com dados publicados –, cerca de 21 mil crianças não figuravam nos registos de ensino.

Estes dados, da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), revelam que a taxa real de escolarização – que equivale à relação entre os alunos matriculados e o total da população residente com idade para estar inscrita – baixou 95% para o seu valor mais baixo em 17 anos.

De acordo com os dados da DGEEC, metade destes alunos, que deveriam estar inscritos no 1.º ciclo, continuava na educação pré-escolar. Assim, em 2016/17, 9912 crianças inscritas em jardins-de-infância tinham seis anos, a idade para entrar no 1.º ciclo. Foi a primeira vez que tantas crianças estiveram nesta situação.

O Ministério da Educação, em declarações ao diário, revela que estes números poderão justificar a quebra na taxa real de escolarização no 1.º ciclo, que deveria estar nos 100% - como ocorreu entre 2000 e 2012.

"Não há indícios de que corresponde a situações de abandono escolar, até porque estas são sinalizadas e acompanhadas pelas escolas", disse o Ministério da Educação, ressalvando que para ajudar a explicar aquela taxa "deve ter-se em conta a situação dos ‘alunos condicionais’ ou seja, aqueles que completam os 6 anos entre 15 de Setembro e 31 de Dezembro podem integrar o 1.º ciclo, mas também podem ficar um ano mais no pré-escolar, a consolidar as suas aprendizagens, tendo em conta o seu perfil de desenvolvimento".



Outro motivo que pode explicar a descida da taxa de escolarização são os "fluxos migratórios", refere David Justino, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação. Nos últimos 17 anos, esta taxa apenas ficou abaixo dos 100% no 1.º ciclo a partir de 2013/2014. De acordo com as projecções do Instituto Nacional de Estatística (INE), entre 2011 e 2013 "perderam-se" pelo menos sete mil crianças entre os seis e os 10 anos a residir em Portugal.