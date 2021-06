Governo quer alargar Ticão a sete juízes do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa

Proposta, que será agora discutida no Parlamento, pretende que Carlos Alexandre e Ivo Rosa deixem de ser os únicos representantes do Tribunal Central de Instrução Criminal de maneira a aliviar as "tensões existentes" em haver apenas dois juízes.

O Tribunal Central de Instrução Criminal vai passar a ter nove juízes, com Carlos Alexandre e Ivo Rosa a deixarem de ser os únicos representantes do tribunal também conhecido por Ticão. Em conferência de imprensa, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, indicou que vão ser incorporados sete juízes do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa no TCIC.







Francisca Van Dunem

Estratégia Nacional Anticorrupção, que prevê um conjunto de medidas legislativas, entre elas o regime geral de prevenção da corrupção e a criação de mecanismo da prevenção da corrupção.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo a mesma, a medida irá diminuir "as tensões existentes em torno da circunstância de haver apenas dois juízes [no TCIC] e de as diferenças de pontos de vista das respostas [decisões instrutórias] que dão criar na opinião pública a ideia de que há uma dimensão pessoalizada ao nível das decisões".Van Dunem indicou ainda que estes magistrados passarão apenas a ter competência a nível nacional, além da competência que já tinham na região de Lisboa.A proposta de lei do Governo, que será agora discutida no parlamento, teve em conta as sugestões apresentadas pelo Conselho Superior da Magistratura e pela Ordem dos Advogados, adiantou.Além deste diploma, o Conselho de Ministros aprovou ainda a