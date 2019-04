Mais de oito mil adolescentes portugueses participaram em estudo da Organização Mundial de Saúde. Destes, apenas 11% indicaram que os pais não estão juntos.

Quase um em cada três filhos que vive apenas com a mãe assume que nunca chega a ver o pai depois do divórcio. De acordo com um inquérito realizado no âmbito da Health Behaviour in School aged Children (HBSC) da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgado pelo Público desta terça-feira, mais de metade dos adolescentes cujos pais estão separados (55,8%) afirmaram que vivem com um dos pais e raramente – ou nunca – veem o outro.

Esta quarta-feira é apresentado, na Universidade Lusíada, o retrato de jovens nas mais variadas situações de vida com base nestes resultados da OMS, datados de 2018 – no qual participaram mais de oito mil adolescentes portugueses. Destes 8125 jovens, adianta o Público, apenas 895 indicaram que os pais não estão juntos – uma percentagem de 11%.

Da amostra portuguesa, 6,8% (51) dos jovens inquiridos cujos pais estão separados indicam estar em "guarda partilhada", alternando o tempo que passam com a mãe e o pai, 37,4% (335) vivem com um dos progenitores veem o outro de 15 em 15 dias e 55,8% (499) afirmaram que vivem com um dos pais mas raramente – ou nunca – veem o outro.

Embora a amostra seja reduzida, a psicóloga e investigadora da Universidade de Lisboa Inês Camacho indica ao Público que as conclusões são válidas para o universo de adolescentes com pais separados e avisa que o número de guardas partilhadas atribuídas "fica muito aquém do que seria suposto". No grupo de adolescentes que vivem apenas com um dos pais, 3,4% indicam que não privam contacto com a mãe, com 28,6% a assumir ter o pai ausente.