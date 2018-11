Até ao dia 21 de Setembro de 2018 foram registados 901 bebés de pai incógnito, um aumento de 32 relativamente ao ano passado. Dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça ao Correio da Manhã revelam que este é o maior número desde 1998, ano em que foram registadas 910 crianças sem o nome do pai.

Desde 1977 que a lei portuguesa não permite o registo de crianças sem indicação do nome do pai.



Saiba tudo no Correio da Manhã.