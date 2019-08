O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP) desconvocou hoje a greve no Hospital da Figueira da Foz que estava prevista arrancar no sábado, após ter chegado a acordo com a administração, disse hoje à Lusa fonte sindical."A greve que se iria iniciar amanhã [sábado] no Hospital da Figueira da Foz e que iria durar até ao final do mês de agosto foi desconvocada pois foi possível chegar a acordo com o conselho de administração do hospital sobre o pagamento do abono para falhas, que era uma das principais reivindicações dos trabalhadores", afirmou o dirigente do SINTAP, José Abraão.O SINTAP anunciou em julho várias greves no setor da Saúde, nomeadamente nos hospitais de Coimbra e da Figueira da Foz, sendo que nesta unidade onde o protesto hoje foi desconvocado passaria por recusar receber taxas moderadoras.Segundo José Abraão, "a greve no Hospital Pediátrico de Coimbra, para os dias 06, 07 e 08 de agosto, por enquanto, mantém-se", estando ainda a decorrer as negociações "numa tentativa de se aproximarem posições".