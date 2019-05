Os médicos anestesistas do Hospital Amadora-Sintra terminam esta sexta-feira às 20h00 uma greve de cinco dias para exigir a contratação de mais especialistas e reclamar condições de segurança clínica.

A paralisação no Hospital Fernando Fonseca, que começou na segunda-feira de manhã, registou níveis de adesão próximos dos 100% e levou ao adiamento de cerca de 300 cirurgias, segundo estimativas do secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha.