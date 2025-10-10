Grávida que deu à luz à porta do Hospital de Sintra ia para consulta no Francisco Xavier quando entrou em trabalho de parto

Esclarecimento surge após a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ter vindo a público pedir que o diretor clínico da ULS em causa desse informações sobre o nascimento do bebé.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra veio esclarecer que a a mulher que deu à luz à porta do Hospital de Sintra, no dia 7 de outubro, se dirigia para o Hospital Francisco Xavier para uma consulta já agendada quando iniciou o trabalho de parto durante o caminho. "Perante a iminência do nascimento e dada a proximidade ao Hospital de Sintra", que não tem equipa de Obstetrícia, o casal "optou por se dirigir" ao hospital Amadora-Sintra, como refere a entidade num comunicado emitido esta sexta-feira.



O esclarecimento surge após a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ter vindo a público pedir que o diretor clínico da ULS em causa desse informações sobre o nascimento do bebé.

"Não sabia desse acontecimento. Espero duas coisas: espero que o bebé esteja bem, espero que a mamã esteja bem. E espero que a ULS Amadora-Sintra possa, através do seu diretor clínico, prestar alguma informação sobre exatamente o que se passou", afirmou a governante, à margem de um evento sobre saúde mental no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A mãe já se encontrava numa "fase avançada do parto" quando chegou à entrada da ULS, sendo que foi uma agente da PSP a identificar a situação e a alertar os profissionais do serviço de Urgência. "Quando a equipa de enfermagem chegou ao local, o bebé já havia nascido dentro da viatura", refere a ULS em comunicado.

A mãe e o bebé foram encaminhados para a sala de reanimação da urgência, "onde se concluiu o trabalho de parto com toda a segurança", refere o comunicado.

A mulher e o recém-nascido tiveram alta no dia 9 de outubro, depois de terem estado no Serviço de Obstetrícia do Hospital Fernando Fonseca.

"Este episódio evidencia a prontidão, competência e dedicação dos profissionais do Hospital de Sintra, bem como a importância da articulação entre forças de segurança e serviços de saúde em situações de emergência. Foi um caso exemplar de resposta no âmbito do SNS", salientou a ULS em comunicado.