Carneiro acusa Montenegro de cometer crime ao pedir voto em candidatos alinhados com Governo

O líder do PS acusou esta sexta-feira o primeiro-ministro de ter cometido “um crime” e de “violar o dever de isenção e de imparcialidade” por ter pedido aos portugueses para votarem nos candidatos “mais alinhados com o Governo”.



José Luís Carneiro TIAGO PETINGA/LUSA

“O doutor Luís Montenegro, quando disse às portuguesas e aos portugueses para votarem nos candidatos mais alinhados com o Governo, do meu ponto de vista, cometeu um crime. Foi o crime de violar o dever de isenção, de imparcialidade que jurou servir quando tomou posse como primeiro-ministro”, acusou José Luís Carneiro durante um comício em Valongo na reta final da campanha.

O presidente do PSD apelou esta sexta-feira aos portugueses que, no próximo domingo, escolham “muito bem” os presidentes de Câmara, aconselhando-os a votar “nos mais qualificados e mais alinhados” para estabelecer relação de parceria com o Governo.