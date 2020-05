Graça Freitas voltou a frisar na conferência de imprensa desta sexta-feira, sobre a situação da pandemia do novo coronavírus em Portugal, que as pessoas não podem relaxar as medidas para travar a propagação."Temos que ter confiança na autoresponsabilização dos portugueses. Não se pode relaxar as medidas. Onde há relaxamento da distância física e do controlo de infeção, surgem focos. A doença não desapareceu. O vírus circula, e apenas uma percentagem muito pequena da população foi atingida e terá imunidade. Nós estamos todos em risco. Se não aprendermos a ter outra forma de estar, vamos continuar em risco e pôr em causa tudo o que conseguimos fazer", afirmou Graça Freitas.A DGS tem lançado normas para aplicar em vários setores, da restauração às escolas, mas as normas são para a população em geral, "a quem pedimos que se autoresponsabilize pela sua saúde, mas que pense que pode pôr em perigo a saúde dos outros"."Cada um de nós tem que fazer a sua parte", sublinhou a diretora-geral de Saúde. "O vírus terá tendência para se propagar."

Portugal regista hoje 1.114 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que na quinta-feira, e 27.268 infetados (mais 553), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde

Em comparação com os dados de quinta-feira, em que se registavam 1.105 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,8%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (27.268), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 553 casos do que na quinta-feira (26.715), representando uma subida de 2%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (639), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (233), do Centro (214), Algarve (13), dos Açores (14) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.