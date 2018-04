Uma alteração ao Código Penal permitiu que, nos últimos quatro meses, 211 reclusos pudessem ficar presos em casa com vigilância electrónica. Segundo dados da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, avançados esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias, a taxa de ocupação global das cadeias desceu, de 31 de Dezembro de 2016 a 1 de Abril de 2018, de 109,4% para 101,3%.

A alteração à Lei n.º 94/2017 prevê que as penas efectivas não superiores a dois anos possam ser "executadas em regime de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância" – com utilização de pulseiras electrónicas.



Nos primeiros quatro meses de vigência da alteração à lei, 87 reclusos requereram a reabertura do julgamento e convenceram os tribunais a cumprir a pena restante em casa. Outros 124 indivíduos foram presos em casa entre Novembro do ano passado e Março deste ano.

Em Março deste ano estavam em utilização em Portugal 1.204 pulseiras electrónicas – de 1.400 disponíveis. Mais de 600 das pulseiras, equipadas com sistema de GPS e que disparam um alarme quando o agressor de aproxima da vitima, envolviam crimes de violência doméstica.

As outras 594 são pulseiras com sistemas de radiofrequência para indivíduos que devem permanecer em casa até que seja cumprida a pena.

As pulseiras electrónicas, que já serviam como medida de coacção em penas até dois anos, servem também agora para penas de dias livres (ao fim-de-semana) ou no regime de semi-detenção (para os que dormem na prisão).