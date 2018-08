Governo quer acabar com reforma obrigatória aos 70 anos

Os funcionários públicos com mais de 70 anos que quiserem continuar a trabalhar, poderão fazê-lo com a concordância da entidade patronal.

O Governo prepara-se para alterar o regime que obriga os funcionários públicos a reformarem-se aos 70 anos. Ao jornal Público, fonte oficial do gabinete do ministro das Finanças diz que o Executivo está a "ultimar o projecto de diploma".



Com esta mudança na lei, cuja regra tem mais de 100 anos e tem sido criticada, os funcionários públicos com mais de 70 anos que quiserem continuar a trabalhar, poderão fazê-lo com a concordância da entidade patronal. Desta forma, o regime da função pública iria ficar equiparado ao do sector privado.



Contudo, apurou o Público, antes de apresentar o projecto de diploma, o Executivo deve ainda debater com representantes das estruturas sindicais.



Recorde-se que foi aprovado em 2016 um projecto de resolução, com votos a favor do PSD, PS e CDS-PP, que recomenda o fim deste regime.