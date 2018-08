A Câmara Nacional de Peritos Reguladores teme que a independência das peritagens aos acidentes de viação esteja em causa devido à falta de formação dos peritos que analisam os sinistros, beneficiando as seguradoras e prejudicando os direitos dos lesados. A profissão de perito e regulador de sinistros não exige qualquer formação ou carteira profissional e nem sequer esta regulada por uma entidade autónoma.Ao Jornal de Notícias, o presidente da CNPR, Rui de Almeida, e o presidente do Colégio Automóvel do mesmo organismo, Manuel da Silva Castro, defenderam a criação de uma entidade certificadora de competências, alegando que o Governo está a demorar a implementar a medida. "Actualmente, qualquer pessoa, independentemente da sua competência ou perfil para o cargo, pode ser perito, bastando que as empresas de peritagens, a que a maioria das seguradoras recorre para lhes prestar serviços, ou a própria seguradora, decida contratá-los, com todos os constrangimentos que daí resultam, nomeadamente no que toca à independência", explicou Silva Castro.Os responsáveis esperam que o Governo atribua mais competências à CNPR, visto que actualmente esta "nada pode fazer, porque não está oficialmente regulamentada a sua competência para certificar os peritos e as empresas de peritagens são livres de contratarem quem querem e nas condições que querem". Os responsáveis recordam que as seguradoras estão livres de recorrer a quem lhes garanta maior benefício económico e que, tal situação, coloca os direitos dos segurados em causa.