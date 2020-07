Governo pretende investir quase 4 milhões em dragagens este ano

O secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, disse hoje, no parlamento, em Lisboa, que o Governo prevê investir quase quatro milhões de euros em dragagens durante este ano.

"Para este ano temos prevista uma intervenção próxima de quatro milhões de euros em dragagens", avançou José Apolinário, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

Segundo o governante, este montante corresponde à contrapartida e intervenção da dragagem em Vila Praia de Âncora, distrito de Viana do Castelo, a um processo relativo às dragagens na Póvoa do Varzim, no Porto, bem como a uma dragagem, a ser realizada entre 2020 e 2021, em Tavira, Faro.

O secretário de Estado das Pescas referiu ainda que, em 2019, foi realizada uma dragagem em Alvor e outra na barra de Lagos, em Faro.

Em 07 de maio, o Ministério do Mar avançou à Lusa que a realização de dragagens em 17 portos nacionais, entre 2016 e 2021, está avaliada em mais de 16 milhões de euros.