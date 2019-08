Os 'stocks' de gasóleo e gasolina "mantêm-se estáveis e elevados" este domingo, apesar de ser altura de mudança de quinzena, em que há um aumento significativo do consumo, indicou este domingo o Ministério do Ambiente e da Transição Energética.Numa nota sobre o ponto de situação às 17:00 sobre a crise energética, o Ministério liderado por Matos Fernandes informa que a Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) não exclusiva apresentava 'stocks' de gasóleo de 60,86% e 43,53% de gasolina.Já a rede REPA exclusiva apresentava à mesma hora níveis de preenchimento de 'stocks' de 60,9% de gasóleo e de e 91,46% de gasolina."Ao longo do dia de hoje, domingo, 18 de agosto, como estava previsto, não houve cargas, com exceção do abastecimento dos aeroportos Humberto Delgado e de Faro", acrescenta o Ministério.Os serviços de abastecimento nos aeroportos foram os previstos, tendo sido mobilizadas quatro equipas das Forças Armadas para abastecer o aeroporto Humberto Delgado.