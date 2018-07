O Governo regional da Madeira vai processar a TAP por danos patrimoniais à economia madeirense causados pelos "reiterados" cancelamentos e atrasos nos voos de e para o arquipélago, anunciou Miguel Albuquerque, líder do executivo madeirense, que disse ainda que a companhia aérea prejudica de forma deliberada o arquipélago.

O chefe do executivo madeirense confirmou que já tinha sido contactada uma firma de advogados para aconselhar o Governo regional no processo em que o executivo procura uma "indemnização pelos elevados prejuízos à economia madeirense". Desde o início do ano, o Governo regional contabilizou mais de 70 voos cancelados que afectaram "deliberadamente" cerca de 10 mil passageiros para a Madeira, disse ao jornal Público.

A palavra "deliberadamente" é chave, já que o social-democrata considera que este constante prejudicar do arquipélago por parte da companhia aérea se deve ao facto de sair mais barato cancelar voos para o arquipélago, dada a distância entre os aeroportos, do que para outros destinos europeus. "É uma vergonha a forma como a TAP tem tratado os madeirenses e prejudicando a nossa economia nos últimos meses", disse o social-democrata.

"Numa altura em que a Madeira é eleita pelo quinto ano consecutivo como Melhor Destino Insular Europeu, e em que o ano passado foi o melhor de sempre para o Turismo, a TAP insiste em sabotar a economia regional", acusou o líder madeirense.

"A TAP, com uma política de preços em que pratica tarifas pornográficas para a Madeira e muito baratas para outros destinos concorrentes, está a promover a concorrência", acredita o executivo regional, dizendo ainda que já foram feitos avisos ao executivo nacional que optou por fazer ouvidos de mercador. "Nós já alertámos o Governo. O primeiro-ministro. O ministro da tutela. Mas preferem assobiar para o lado", diz Albuquerque.

"É preciso dizê-lo de uma forma muito clara: a forma como Estado português, que é sócio maioritário da TAP, se tem comportado, demonstra que não tem a mínima preocupação nem com a Madeira, nem com os madeirenses", afirma, terminando dizendo: "Têm tratado as pessoas de uma forma desprezível".