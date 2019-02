O Governo comunicou esta quarta-feira, através da página da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que "está previsto" que o passe único, que entrará em vigor em abril, inclua também os serviços da Fertagus. O anúncio surge em resposta à notícia do Diário de Notícias que indicava que "não era certo" que a empresa que gere a ligação ferroviária entre Lisboa e a Margem Sul renegociasse o contrato de concessão para ser incluída no sistema do passe único.

Em comunicado conjunto, a AML, a Fertagus e o Governo indicam que têm vindo a trabalhar "para que seja possível incluir o serviço da Fertagus (na sua totalidade, entre Lisboa e Setúbal) nos passes metropolitanos e municipais que entrarão em vigor a partir de abril", estando o modelo "numa fase de formalização com as diversas entidades envolvidas".