A presidente da Fertagus, Cristina Dourado, considera que a redução do preço dos passes da empresa portuguesa do Grupo Barraqueiro que realiza transportes entre Lisboa e Setúbal tiveram um "maior impacto" do que o esperado.



Em entrevista ao Público, diz que o programa "foi um mau negócio" para a empresa do ponto de vista financeiro, uma vez que estavam a crescer 9% em março, em termos de proveitos e procura e "agora estamos com os proveitos de 2018 (que era inferiores) e a ter de responder a um aumento da procura".





A presidente da Fertagus defende uma linha circular "entre a Ponte 25 de Abril e a 3ª travessia do Rejo", nos dois sentidos. "Achamos que tinha potencial, não só para a ligação das duas margens, mas também para as deslocações internas na própria Margem Sul.Em relação à polémica estratégia de retirada de bancos, Cristina Dourado refere ainda ao Público que esta "facilita a circulação nas carruagens" e que o objetivo é "generalizá-la a toda a frota", acrescentando ainda que a crise de barcos da Soflusa está a "desviar pessoas para a Fertagus".