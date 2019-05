Na página de facebook da Fertagus, vários passageiros referem que se encontram fechados dentro do comboio.



Uma catenária caiu esta segunda-feira entre as estações de Coina Fogueteiro e interrompeu a circulação no referido troço.Fonte oficial da Fertagus , confirmou ao Correio da Manhã que os comboios apenas estão a circular até à estação do Fogueteiro.