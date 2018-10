Por não terem sido "recolhidas evidências" que mostrem que a empresa não cumpriu o estipulado no contrato com o Estado, o MAI admitiu não terem sido aplicadas multas.

O Ministério da Administração Interna (MAI) admitiu que, por falta de provas, não foram aplicadas multas ao SIRESP – a empresa que gere a rede de emergência nacional – pelas falhas no incêndio de Pedrógão Grande, que em Junho do ano passado fez 64 vítimas mortais. Segundo explica o jornal Público, não "foram recolhidas evidências" que mostrem que a empresa SIRESP, SA não cumpriu o estipulado no contrato com o Estado.

Assim, o SIRESP vai escapar ao pagamento de penalidades pelas falhas que impediram as comunicações dos operacionais durante o incêndio.

Durante a hora em que mais pessoas morreram no incêndio de Pedrógão, falharam 537 chamadas, segundo dados avançados pelo jornal. Em dados globais, em 2017, o ministro Eduardo Cabrita informou que a rede falhou durante nove mil horas.

Em resposta enviada ao Parlamento, o MAI diz que "de acordo com as informações fornecidas pela entidade gestora do contrato SIRESP [a secretaria-geral do MAI], esta não aplicou penalidades à operadora SIRESP, SA relativas a 2017, atendendo a que não foram recolhidas evidências do incumprimento dos níveis de serviço contratualmente estabelecidos". Até à data, o Governo nunca tinha admitido que tinha desistido das multas.