O software Traces, que serve para rastrear a eficácia da cobertura da rede de comunicações de emergência SIRESP em tempo real, não está a ser usado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). O Governo manteve o software sob tutela da Secretaria-Geral da Administração Interna (SGMAI). Também não está a ser usado em tempo real. Para o Ministério da Administração Interna, serve para "planeamento" e "gestão da rede"."A aplicação Traces não se destina a ser utilizada em cenário operacional pela ANPC. A ANPC dispõe dos mapas de cobertura da rede SIRESP, que são os instrumentos adequados a utilizar no âmbito das comunicações", indica o Ministério da Administração Interna, para quem o Traces não é eficaz. A decisão figura numa resposta dada pelo Governo ao CDS-PP, citada pelo Público e Jornal de Notícias."Se numa determinada área não tiverem sido estabelecidas comunicações por utilizadores da rede SIRESP, mesmo estando a cobertura SIRESP garantida, a aplicação Traces sinaliza essa área como não tendo cobertura", lê-se na resposta.O Governo indica ainda que o Traces está a ser usado "exactamente de acordo com as respectivas funcionalidades" pelo Centro de Operações e Gestão (COG), que fiscaliza o SIRESP.