A SÁBADO acompanhou uima acção de sensibilização do ministro da Administração Interna, que deixou um recado aos municípios: não se ponham ao lado do presidente.

No interior algarvio, no sopé da serra de Monchique, Eduardo Cabrita fala em português e em inglês: "É muito importante ter no Algarve security e safety" (duas palavras que se podem traduzir por segurança) e isso consegue-se "com toda a comunidade em conjunto". Sentados à sua frente, ao fim da manhã desta segunda-feira, 19 de Fevereiro, o governante tem cerca de três dezenas de pequenos agricultores, portugueses e da comunidade estrangeira de Portimão. Um deles responde-lhe, também em inglês: "Quer ajuda? Eu tenho uma motosserra!" Ouvem-se alguns risos abafados na sala e o ministro despede-se. Na verdade, está ali a repetir a mensagem que, só nos últimos cinco dias, o fez percorrer quatro mil quilómetros do Minho ao Algarve. Mas é apenas uma missão de sensibilização; arregaçar as mangas para podar as árvores só na sua quinta, como fizera de véspera.



Pode garantir que o que está a ser feito será suficiente para evitar algo semelhante a 2017?

Podemos garantir que é o maior esforço de sempre na matéria. Estamos a ir mais longe do que alguma vez se foi. No Verão teremos certamente incêndios. Eventualmente alguns com gravidade. Temos é de criar condições para salvar vidas. E isso estamos a fazê-lo. Por isso é que são tão importantes as faixas de protecção (que são a diferença entre a vida e a não vida); os exercícios de evacuação; a criação de redes de alerta. É isso que, um pouco por todo o País, estamos a fazer. Vamos fazê-lo sobretudo nas zonas prioritárias, as tais 1.049 freguesias em 189 municípios. Vamos reforçar o apoio à profissionalização dos bombeiros voluntários. Vamos criar equipas de intervenção permanente em todos os municípios considerados de risco.



E essa resposta pode ser dada já este ano?

Essa resposta vai ser dada já este ano. Tal como vamos melhorar as unidades dos grupos de intervenção e socorro da Guarda Nacional Republicana. São unidades extremamente qualificadas, unidades de elite para intervenção em incêndios florestais, muitas vezes largadas por via aérea em zonas de particular risco. Essas estruturas, que hoje têm cerca de 500 pessoas e que estão em 11 distritos, vão ser alargadas para mil e vão estar em todo o País. E vão passar também a fazer ataque ampliado. Vamos alargar a estrutura do SEPMA, a estrutura [da GNR] de apoio à natureza. E numa área que foi muito crítica no ano passado, a rede SIRESP, vamos instalar uma rede de 451 antenas-satélite um pouco por todo o território. A informação que nos é dada pela empresa fornecedora é que decorrerá a partir de Março, começando a instalá-las nas tais zonas identificadas como de risco.



Não fazia sentido substituir a rede SIRESP por outro sistema?

Nós nesta matéria temos de pensar quais são, actualmente, as melhores soluções a médio-longo prazo, mas temos que ser muito pragmáticos porque no próximo ano não resolveremos nenhum problema do ordenamento da floresta, nem das alterações climáticas, nem a desertificação do interior. São objectivos prioritaríssimos, mas que só terão resultados a médio prazo. O que temos é de criar, com todos os elementos que temos, condições para reforçar a sensação colectiva de segurança.



Ajá longa experiência política de Eduardo Cabrita identifica-se nos detalhes. Apanhou a expressão "security and safety" no discurso feito pela sua camarada socialista Isilda Gomes na sede dos bombeiros, no centro da cidade, uma hora antes. A autarca portimonense usara-as num silogismo lógico: nenhum turista faria férias no município se não se sentisse em segurança. Ora, a procura no concelho cresceu no ano passado acima da média da região. Para bom entendedor... O governante anotou a deixa e usou-a na "casa-escola", como lhe chama Richard Marques, comandante operacional municipal de Portimão. A razão para o nome é simples: à volta da pequena construção amarela está tudo limpo. Não se vê vegetação e no pátio das traseiras está o exemplo de como se deve realizar uma queimada - o terreno à volta está mais uma vez sem vegetação.



Dali, vêem-se os cinco novos sapadores florestais que passaram nos testes de aptidão física e psicotécnicos. Houve 39 candidatos. Em Caminha, onde o ministro estivera dias antes, tinham sido 36 também para cinco vagas, o que comprova, diz, que a comunidade está envolvida nesta "missão nacional" de prevenção dos incêndios. Os sapadores arrancam todas as ervas nos 10 metros em torno do caminho municipal. A povoação que se vê ali ao lado foi a primeira a ser limpa conforme mandam as regras. O mesmo estão a fazer uma máquina de arrasto e outra giratória na ribeira ali adiante.



Este é parte do cenário montado pelos responsáveis de protecção civil do município socialista. O MAI ainda almoçará uma jardineira (refeição semelhante às previstas nos planos municipais para serem fornecidas em situação de crise pelos escuteiros), visitará uma tenda de campanha e observará bombeiros em simulação de combate ao fogo. Quase no fim da visita ao terreno, Eduardo Cabrita admitiu que a realidade de Portimão, onde um terço dos 120 efectivos são profissionais, não se verifica no resto do território. Ou sequer no Algarve, reconhecerá o comandante operacional distrital, Vítor Vaz Pinto.



Como será feita a profissionalização, um dos problemas referidos nos relatórios técnicos?

Temos de aumentar o investimento na prevenção. É a melhor forma de gastarmos menos no combate. Segundo princípio: apostar na profissionalização. Terceiro: na formação e na especialização. Queremos manter a estrutura dos bombeiros voluntários como a coluna verte-bral da organização com os municípios. Mas temos de trazer conhecimento ao sistema. O incêndio florestal tem técnicas próprias. Temos que saber mais de Meteorologia, de evolução de características morfológicas do terreno, da resistência das várias árvores.



Houve outras ideias-chave que Eduardo Cabrita não se cansou de repetir: às quatro estações de televisão (estarem lá todas deixou os membros da comitiva, ministro incluído, satisfeitos) relembrou que a limpeza tem de ser feita no perímetro de 50 metros à volta das casas e 100 metros em torno das aldeias. Ou que "estamos a fazer mais do que foi feito nos outros anos todos". À SÁBADO repetiu que a legislação para limpeza dos terrenos privados, que os municípios receiam não conseguir aplicar, já existia. O que sucedeu foi uma "clarificação" da lei de 2006 quanto à intervenção em território privado: se os donos dos terrenos não cumprirem, as autarquias deverão fazê-lo a partir de 15 de Março.



A prevenção, com a limpeza dos terrenos, deveria ter começado desde que a lei foi criada.

Eu acho que os acontecimentos de 2017 determinam uma completa mudança na sociedade portuguesa. Temos todos hoje a perfeita percepção de que a única forma de combater eficazmente os incêndios no Verão é preveni-los no Inverno e na Primavera. O que sinto aqui é uma total mudança - não é na lei, a lei não mudou grande coisa - nos comportamentos. Disseram-me no Minho que, neste Carnaval, aconteceram coisas impensáveis, que é os filhos e netos que estão na grande Lisboa e no grande Porto irem à terra para ajudarem os avós, os pais, a limpar a zona em torno das casas. É por isso que eu sinto que quem se colocar do lado do problema está totalmente sem sintonia do que é o sentimento generalizado.



Essa é uma referência às dúvidas que têm sido manifestadas por bastantes autarcas.

Não é por bastantes. Estivemos aqui hoje com a vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, que é responsável pela área da Protecção Civil. Portimão é um bom exemplo. Esta percepção diferente está a fazer um caminho. E ninguém vai ligar a questões de detalhe. Mobilizámos meios adicionais do Orçamento do Estado, as empresas de gestão de auto-estradas, ferrovias, rede eléctrica. As forças de segurança também. Todos os contribuintes estão a receber uma informação sobre o que devem fazer. Os avisos não são só para cobrar impostos, são também para ajudar a salvar vidas.



Já referiu a criação da linha de crédito para ajudar as autarquias na limpeza dos terrenos privados. Mas os autarcas mantêm ainda dúvidas quanto à existência de empresas suficientes.

Eu não tenho ilusão de que será tudo feito. Temos é de fazer muito mais do que alguma vez foi feito. Isso já está a acontecer. É evidente que se esta actividade não era uma prioridade, também em zonas despovoadas, ou a actividade empresarial não se organizava para isto. O que temos aqui é de mobilizar os sapadores florestais, as estruturas de protecção civil local, as associações dos baldios. Vamos tentar fazer o máximo, é a única forma. Se nós começarmos a dizer "não somos capazes", estamos a assumir uma derrota que não é possível.



Este artigo foi originalmente publicado na edição 721 da SÁBADO, nas bancas a 22 de Fevereiro.