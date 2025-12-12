Sábado – Pense por si

Portugal

Adesão dos médicos à greve geral rondou os 80% e adiou cirurgias e consultas

Lusa 12:01
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

De norte a sul do país, verificaram-se encerramentos integrais de blocos operatórios, adiamentos de cirurgias programadas e a suspensão de consultas nos cuidados de saúde primários e hospitalares.

A adesão dos médicos à greve geral rondou os cerca de 80% e levou ao encerramento de blocos operatórios e ao adiamento de cirurgias e consultas, anunciou esta sexta-feira a Federação Nacional dos Médicos (Fnam).

Médicos
Médicos

Para a Fnam, a adesão dos clínicos à paralisação, na quinta-feira, demonstra de "forma inequívoca a profundíssima deterioração das condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o grau de rejeição dos médicos ao pacote legislação laboral que o governo Montenegro insiste em propor".

Segundo a federação, de norte a sul do país, verificaram-se encerramentos integrais de blocos operatórios, adiamentos de cirurgias programadas e a suspensão de consultas nos cuidados de saúde primários e hospitalares.

A Fnam afirma em comunicado que estes encerramentos e adiamentos da atividade do SNS são "consequências diretas das políticas desastrosas do Governo Montenegro, que têm deteriorado as condições de trabalho e comprometido a capacidade de resposta dos serviços".

"Cada consulta e cada cirurgia programada que não se realizou é da responsabilidade de Luís Montenegro e do seu Governo. Como sempre, os serviços mínimos legislados para os médicos foram integralmente cumpridos", salienta.

Para a Federação Nacional dos Médicos, esta "adesão expressiva" evidencia aquilo que os médicos têm repetido há anos: "Não é possível manter um SNS funcional assente em precarização, horários desregulados, equipas desfalcadas, carreiras estagnadas e exigências incompatíveis com a segurança clínica".

"Bastou um único dia de greve para que o país voltasse a ver o que Montenegro prefere ignorar: Um SNS sem profissionais não consegue responder às necessidades da população", sustenta.

A Fnam diz reafirmar a sua posição, "agora com ainda maior firmeza", continuando a apresentar "soluções concretas" para fixar médicos no SNS, estabilizar equipas, garantir salários justos e condições de trabalho dignas, e assegurar cuidados seguros aos utentes.

"A ação da Fnam prosseguirá com determinação e sem recuos: O Governo já não tem margem para adiar decisões nem para fingir que os problemas não existem. Terá de enfrentar de frente a realidade que os médicos tornaram impossível de disfarçar", garante no comunicado.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Cirurgia Profissionais de saúde Condições médicas Greve Serviço Nacional de Saúde Luís Montenegro
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Adesão dos médicos à greve geral rondou os 80% e adiou cirurgias e consultas