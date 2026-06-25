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25 de junho de 2026 às 13:40

O momento em que sismos são sentidos no hotel em que estava tripulação da TAP na Venezuela

Imagens foram captadas a partir do pátio do hotel.

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