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25 de junho de 2026 às 15:42

Percurso de mota revela destruição deixada pelos sismos na cidade venezuelana de La Guaira

O estado de La Guaira foi a região mais afetada pelos sismos que atingiram a Venezuela esta quarta-feira. Um vídeo gravado num percurso de mota mostra estradas danificadas e vários edifícios destruídos.

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