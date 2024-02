Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Carrilho sobre Sócrates, Guterres, Marcelo e muito mais

Guterres liderou um governo hesitante e sonâmbulo na fase final, Sócrates tinha um currículo "surripiado": estas são só algumas das revelações do livro, em forma de entrevista de vida, do jornalista Humberto Simões, em conversa com o ex-ministro Manuel Maria Carrilho. Razões e Paixões foi apresentado esta quarta-feira e a SÁBADO faz a pré-publicação de alguns excertos