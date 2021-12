As mais lidas

Gouveia e Melo vai ser o próximo chefe do Estado-Maior da Armada

O vice-almirante Gouveia e Melo, que foi responsável pela task-force de vacinação contra a covid-19, será o próximo chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA).







De acordo com a rádio TSF , a tomada de posse está prevista para quinta-feira, 23. O pedido de exoneração do Almirante Mendes Calado, que se encontra no cargo, ainda não chegou a Belém.