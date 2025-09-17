Sábado – Pense por si

Gouveia e Melo almoçou com Ventura: "Chegámos à conclusão de que não tínhamos interceções"

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 21:58
O candidato presidencial garantiu que agora a relação entre os dois é apenas de “adversários políticos”.

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo afirmou esta quarta-feira que almoçou com André Ventura em agosto com André Ventura e que esse almoço tinha como “grande objetivo” “esclarecer as posições mútuas”.  

Em entrevista à SIC Gouveia e Melo esclareceu: “Chegámos à conclusão óbvia de que não tínhamos interceções”. Apesar de referir que não ia comentar reuniões privadas, considerou que é “um princípio errado” pensar que foi sua iniciativa almoçar com Ventura.  

Gouveia e Melo garantiu que agora a relação entre os dois é apenas de “adversários políticos”: “Essa candidatura a primeira coisa que fez foi atacar a minha. Não há nenhum acordo”. 

Sobre apoios à sua candidatura referiu que já se encontrou com gente do PSD, do PS e tenciona ter encontros mais à esquerda. “Para mim é importante todo o espectro político. Não vou queimar pontes”. Gouveia e Melo afirmou que o que o distingue de Ventura é que não muda de ideias para agradar ninguém, e que rejeitou a hipótese de o Chega o apoiar. 

O candidato presidencial recordou até que André Ventura disse que tinha “muitas hesitações e queria era ser Governo”. “Não percebi bem porque é que ele entrou nestas presidenciais. Não estou preocupado porque não pertencemos ao mesmo espaço político”, continuou. 

O seu é mais do “centro”, embora admita: “Não vou recusar nenhum voto de nenhum português. Não quero representar só uma fação de portugueses. Isso são os outros candidatos”. 

