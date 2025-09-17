Gouveia e Melo almoçou com Ventura: "Chegámos à conclusão de que não tínhamos interceções"

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
O candidato presidencial garantiu que agora a relação entre os dois é apenas de “adversários políticos”.
O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo afirmou esta quarta-feira que almoçou com André Ventura em agosto com André Ventura e que esse almoço tinha como “grande objetivo” “esclarecer as posições mútuas”.
Gouveia e Melo esclarece almoço com Ventura e garante não haver acordo
Em entrevista à SIC Gouveia e Melo esclareceu: “Chegámos à conclusão óbvia de que não tínhamos interceções”. Apesar de referir que não ia comentar reuniões privadas, considerou que é “um princípio errado” pensar que foi sua iniciativa almoçar com Ventura.
Gouveia e Melo garantiu que agora a relação entre os dois é apenas de “adversários políticos”: “Essa candidatura a primeira coisa que fez foi atacar a minha. Não há nenhum acordo”.
Sobre apoios à sua candidatura referiu que já se encontrou com gente do PSD, do PS e tenciona ter encontros mais à esquerda. “Para mim é importante todo o espectro político. Não vou queimar pontes”. Gouveia e Melo afirmou que o que o distingue de Ventura é que não muda de ideias para agradar ninguém, e que rejeitou a hipótese de o Chega o apoiar.
O candidato presidencial recordou até que André Ventura disse que tinha “muitas hesitações e queria era ser Governo”. “Não percebi bem porque é que ele entrou nestas presidenciais. Não estou preocupado porque não pertencemos ao mesmo espaço político”, continuou.
O seu é mais do “centro”, embora admita: “Não vou recusar nenhum voto de nenhum português. Não quero representar só uma fação de portugueses. Isso são os outros candidatos”.
Gouveia e Melo almoçou com Ventura: "Chegámos à conclusão de que não tínhamos interceções"
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres
É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro
O Chega está no centro do discurso político e comunicacional português, e bem pode o PSD querer demarcar-se a posteriori (e não quer muito) que perde sempre. A agenda política e comunicacional é a do Chega e, com a cloaca das redes sociais a funcionar em pleno