Gouveia e Melo almoçou com Ventura: "Chegámos à conclusão de que não tínhamos interceções"

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo afirmou esta quarta-feira que almoçou com André Ventura em agosto com André Ventura e que esse almoço tinha como “grande objetivo” “esclarecer as posições mútuas”.



Gouveia e Melo esclarece almoço com Ventura e garante não haver acordo

Em entrevista à SIC Gouveia e Melo esclareceu: “Chegámos à conclusão óbvia de que não tínhamos interceções”. Apesar de referir que não ia comentar reuniões privadas, considerou que é “um princípio errado” pensar que foi sua iniciativa almoçar com Ventura.

Gouveia e Melo garantiu que agora a relação entre os dois é apenas de “adversários políticos”: “Essa candidatura a primeira coisa que fez foi atacar a minha. Não há nenhum acordo”.

Sobre apoios à sua candidatura referiu que já se encontrou com gente do PSD, do PS e tenciona ter encontros mais à esquerda. “Para mim é importante todo o espectro político. Não vou queimar pontes”. Gouveia e Melo afirmou que o que o distingue de Ventura é que não muda de ideias para agradar ninguém, e que rejeitou a hipótese de o Chega o apoiar.

O candidato presidencial recordou até que André Ventura disse que tinha “muitas hesitações e queria era ser Governo”. “Não percebi bem porque é que ele entrou nestas presidenciais. Não estou preocupado porque não pertencemos ao mesmo espaço político”, continuou.

O seu é mais do “centro”, embora admita: “Não vou recusar nenhum voto de nenhum português. Não quero representar só uma fação de portugueses. Isso são os outros candidatos”.