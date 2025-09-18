Onze distritos do continente e Madeira sob aviso amarelo devido a calor

Distritos de Viseu, Évora, Guarda, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 18h00 desta quinta-feira.
Onze distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
D.R.
Os distritos de Viseu, Évora, Guarda, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 18h00 desta quinta-feira e Bragança, Vila Real até às 18h00 de sexta-feira.
O IPMA emitiu também aviso amarelo para o arquipélago da Madeira até às 18h00 de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.
O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade, vento fraco e neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Viana do Castelo e em Braga) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 22 (em Aveiro) e os 38 (em Évora).
Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu em geral pouco nublado, vento fraco a moderado do quadrante leste e pequena subida de temperatura nas terras altas.
No Funchal, as temperaturas vão variar entre os 21 e os 29 graus Celsius e no Porto Santo entre os 20 e os 26 graus.
