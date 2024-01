Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Parlamentar desfiliou-se do PSD depois de ser colocado em lugar não elegível e passou a integrar lista de candidatos às legislativas do Chega.

Rui Cristina trocou, nesta segunda-feira, a lista da AD - em que seguia em quinto no círculo eleitoral de Faro - pelo lugar de cabeça de lista do Chega em Évora. O deputado, agora não inscrito, queixa-se de "ajustes de contas internos" e critica a ausência de "compromissos sérios", numa carta enviada ao secretário-geral do PSD. Mas ainda há dois meses, no último congresso social-democrata, desfazia-se em elogios a Luís Montenegro.