GNR resgatou cinco cachorros de contentor do lixo

A GNR recolheu cinco cães recém-nascidos que se encontravam, ainda com vida, num contentor de lixo, na localidade do Teixoso, concelho da Covilhã, anunciou hoje o Comando Territorial de Castelo Branco.Segundo uma nota de imprensa enviada à agência Lusa, a ação foi levada a cabo na quarta-feira, através do Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã, após denúncia."Na sequência de uma denúncia, pelos funcionários da freguesia, de que se encontrava uma ninhada de cães, ainda com vida, num contentor do lixo, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde foi possível verificar que no referido contentor se encontravam seis cães recém-nascidos, no interior de um saco de plástico fechado, estando um dos animais já sem vida", é referido.A GNR explica ainda que "os cachorros foram recolhidos e encontram-se ao cuidado da Associação Protetora de Animais da Covilhã, que procura uma família de acolhimento temporário para os cuidar e alimentar, estando o Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã a proceder a diligências de investigação, com vista a identificar o autor do ilícito".A GNR alerta que os maus-tratos e o abandono de animais de companhia é crime, punível com pena de prisão.Também no distrito de Castelo Branco, foi identificada uma mulher de 63 anos pela prática do crime de abandono de animal de companhia, em Alcains."Na sequência de um alerta por um popular, de que se encontrava um cachorro, ainda com vida, num contentor do lixo, os militares deslocaram-se de imediato ao local e verificaram que se encontrava um cão, recém-nascido, dentro de um saco de plástico, no interior do referido contentor", anunciou hoje a GNR, em comunicado.O animal foi recolhido para o Centro de Recolha Municipal de Castelo Branco, após contactado o médico veterinário municipal, e encontra-se a recuperar e a receber os necessários cuidados veterinários e sanitários.A suspeita foi identificada, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.