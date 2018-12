Os militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais vão ter especial atenção a infracções como a condução sob a influência do álcool.

A GNR iniciou hoje a operação de trânsito "Ano Novo", que vai estender-se até quarta-feira e prevê um reforço do patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego nesta altura do ano.



Durante os seis dias da operação, os militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais vão ter especial atenção a infracções como a condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, manobras perigosas e utilização indevida do telemóvel, refere a GNR em comunicado.



A Guarda Nacional Republicana vai estar especialmente atenta às deslocações para os locais de diversão habituais nesta altura do ano, recordando que é nas passagens de ano que são cometidos alguns excessos que podem potenciar a ocorrência de acidentes.



A GNR adianta que o objectivo é o de "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança".



A operação "Ano Novo" acontece depois de a GNR ter registado um aumento do número de mortos e de acidentes rodoviários durante o período do Natal.



Segundo a GNR, durante a operação "Natal Tranquilo", que decorreu entre 21 e 26 de Dezembro, registaram-se 1.360 acidentes, 15 mortos (mais do dobro da operação do ano passado), 29 feridos graves e 449 feridos ligeiros.



A operação da GNR deste ano, que durou mais um dia do que a do ano passado, foi mais negativa a todos os níveis: mais 313 acidentes rodoviários, mais oito vítimas mortais, mais cinco feridos graves e mais 112 feridos ligeiros.