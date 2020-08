A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai lançar na quinta-feira a operação "Viajar sem Pressa", de controlo de velocidade, "para promover comportamentos mais seguros dos condutores e diminuir a sinistralidade grave".

Em comunicado sobre a operação, que decorrerá até 19 de agosto, a GNR sublinha que "o excesso de velocidade continua a constituir em Portugal uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave, seja pela diminuição do tempo de reação do condutor para fazer face a um imprevisto, ou pelo agravamento das suas consequências em resultado da maior violência do embate".

"Importa salientar que, quando a velocidade duplica, a distância de travagem quadruplica e, em caso de acidente, a probabilidade de resultarem vítimas mortais ou feridos graves aumenta de oito a 16 vezes", enfatiza a GNR.

A GNR adianta no comunicado que, relativamente à prevenção da sinistralidade rodoviária, em 2019 e no primeiro semestre de 2020, controlou a velocidade de mais de dez milhões de veículos, dos quais 227.443 circulavam em excesso de velocidade.

Na operação "Viajar sem Pressa" serão empenhados militares dos destacamentos de trânsito dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, que, sublinha a GNR, "estarão especialmente atentos à infração de excesso de velocidade, uma vez que este período de verão se caracteriza, não só pela realização de grandes deslocações (...), como também pelo aumento do tráfego rodoviário e do cometimento de alguns excessos, potenciando a ocorrência de acidentes e o agravamento das suas consequências".