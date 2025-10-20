GNR e PSP vão ter mais de 600 motos, carrinhas e autocarros por 20,1 milhões

O anúncio dos meios adicionais para as forças de segurança tinha sido feito em fevereiro. Mas o concurso só agora foi publicado no Diário da República.

O Governo lançou um concurso público internacional para a aquisição de 649 veículos para a Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP) com um valor de 20,1 milhões de euros, segundo o anúncio que consta da edição desta segunda-feira, 20 de outubro, do Diário da República. O concurso está dividido em 45 lotes e os veículos deverão ser entregues até final do próximo ano.



Concurso governamental para veículos da GNR e PSP, totalizando 20,1 milhões de euros

Os veículos a adquirir incluem motociclos de diversas cilindradas, pequenos furgões, automóveis e autocarros. Apenas um dos lotes, destinado à GNR, é de automóveis elétricos, num total de 10 veículos e por um preço total de 375.100 euros.

Os interessados podem concorrer mesmo a todos os lotes disponíveis, sendo que os critérios de adjudicação são o preço, com uma ponderação de 80%, e a qualidade, com os remanescentes 20%.

Esta compra de veículos tinha sido anunciada pela então ministra da Administração Interna, Margarida Blasco. Com a queda do Governo, o processo de lançamento do concurso foi atrasado e só agora é que o caderno de encargos pode ser levantado pelos interessados.

“Dando continuidade aos investimentos em curso, bem como ao plano de atividades aprovado para 2025 e 2026, o Governo conta ter concluídas mais de 30 intervenções em postos e esquadras, entregar mais de 600 veículos e atribuir mais de 20 mil bens, entre armamento, equipamentos de proteção individual e equipamentos para funções especializadas”, refere o texto da proposta do Orçamento do Estado para 2026 apresentada pelo Executivo a 9 de outubro.

Desta forma, e tendo em conta a data de lançamento do concurso, os veículos a que se refere o Governo na proposta de OE2026 são, na prática, estes.