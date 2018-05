GNR deteve dois homens após roubo com arma de fogo em área de serviço da A25

A investigação transitou para a Polícia Judiciária.

Dois homens suspeitos de terem feito um roubo com arma de fogo na área de serviço da Gafanha da Nazaré da autoestrada 25 (A25), no distrito de Aveiro, foram detidos, informou fonte do Comando-Geral da GNR.Segundo a mesma fonte, o roubo ocorreu cerca das 22h00 de sexta-feira a detenção foi feita por militares do posto territorial da Gafanha da Nazaré da GNR, concelho de Ílhavo."Os suspeitos foram interceptados na sequência do roubo e não houve vítimas", esclareceu a mesma fonte indicando que "foi levada uma quantia monetária não especificada".