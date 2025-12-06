GNR apreende 432 botijas de óxido nitroso ou "droga do riso" no Algarve

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu 432 botijas de óxido nitroso, também conhecido como "droga do riso", nas portagens de Paderne da Autoestrada n.º 2 (A2), em Albufeira, no Algarve, e que estavam a ser transportadas para Espanha.



GNR realizou uma grande apreensão de óxido nitroso DR/arquivo

Num comunicado divulgado este sábado, a GNR indicou que a apreensão ocorreu na quinta-feira, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, em conjunto com o Destacamento de Trânsito de Faro, em que os militares da Guarda fiscalizaram um veículo que se dirigia para Espanha, detetando no seu interior 432 botijas de óxido nitroso.

"Não foi apresentada prova de que a substância se destinava a fins industriais ou uso farmacêutico, designadamente através da necessária autorização da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED)", pelo que as botijas de óxido nitroso foram apreendidas, referiu esta força de segurança.

Na ação de fiscalização nas portagens de Paderne da A2, autoestrada que liga Lisboa ao Algarve, foi também identificado de um homem de 27 anos, sócio da empresa responsável pelo transporte das botijas, e foi elaborado um auto de contraordenação.

De acordo com a GNR, as botijas apreendidas e o auto de contraordenação serão encaminhados para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Também conhecido como "droga do riso" ou "gás hilariante", o óxido nitroso ou protóxido de azoto (N2O) é uma substância psicoativa "cujo consumo tem vindo a ser identificado em contexto recreativo pelos seus efeitos euforizantes, analgésicos e ansiolíticos", indicou a GNR.

Segundo a guarda, a substância provoca ainda "alterações sensoriais da perceção de espaço e tempo e distúrbio da coordenação motora, podendo o seu uso continuado provocar, a longo prazo, sérios danos no sistema imunitário, alterações na memória, entre outras lesões neurológicas".